Il riposo del sardino e altre megalomanie del prossimo assessore al frisbee di Bologna (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non chiederti, sardina, cosa puoi fare per la tua città: chiediti cosa la tua città può fare per te. La sardina se lo chiede e si risponde, in un’intervista sulle pagine bolognesi di Repubblica in cui parla delle duemilacinquecentottantasei preferenze prese con toni che sarebbero appropriati se avesse, chessò, sconfitto l’apartheid in Sudafrica. Se duemilacinquecentottantasei voti vi sembrano una miseria, è perché lo sono: sono un cinquantesimo dei libri venduti da Giorgia Meloni. (Se pensate che non si possa paragonare l’autobiografia d’una capa di partito a una candidatura in consiglio comunale, ripensateci). Ma il fatto è che i numeri sono tutti minuscoli, in queste amministrative nelle quali agli elettori era richiesta la brutta fatica di scrivere il nome del preferito sulla scheda: niente emoji, tutte quelle lettere da mettere in fila nell’ordine giusto e scrivendo a mano senza ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non chiederti, sardina, cosa puoi fare per la tua città: chiediti cosa la tua città può fare per te. La sardina se lo chiede e si risponde, in un’intervista sulle pagine bolognesi di Repubblica in cui parla delle duemilacinquecentottantasei preferenze prese con toni che sarebbero appropriati se avesse, chessò, sconfitto l’apartheid in Sudafrica. Se duemilacinquecentottantasei voti vi sembrano una miseria, è perché lo sono: sono un cinquantesimo dei libri venduti da Giorgia Meloni. (Se pensate che non si possa paragonare l’autobiografia d’una capa di partito a una candidatura in consiglio comunale, ripensateci). Ma il fatto è che i numeri sono tutti minuscoli, in queste amministrative nelle quali agli elettori era richiesta la brutta fatica di scrivere il nome del preferito sulla scheda: niente emoji, tutte quelle lettere da mettere in fila nell’ordine giusto e scrivendo a mano senza ...

christianrocca : Il Mandela col cerchietto Il riposo del sardino e altre megalomanie del prossimo assessore al frisbee di Bologna… - leoelida : RT @christianrocca: Il Mandela col cerchietto Il riposo del sardino e altre megalomanie del prossimo assessore al frisbee di Bologna Di @… - lillydessi : Gambe nervose che non trovano riposo potrebbero essere l’anticamera di questa malattia del cervello - Proiezioni di… - rpp_tweet : A pesci in faccia ?????? Il riposo del sardino e altre megalomanie del prossimo assessore al frisbee di Bologna… - vicky68_ : RT @Bluefidel47: Per ordine di importanza: Esercizio fisico Alimentazione low carb Riposo Integrazione 'Per vivere più a lungo e in salut… -