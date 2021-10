House of Ashes: Il destino dei protagonisti è nelle tue mani! (Di giovedì 7 ottobre 2021) All’ombra delle montagne Zagros, un’unità militare ha uno scontro a fuoco con le forze irachene. Il risultato di questa battaglia è una scossa sismica che fa cadere entrambi gli schieramenti nelle rovine sepolte di un tempo Sumero. Con tutte le comunicazioni interrotte, i nostri protagonisti sono intrappolati in un terrificante mondo sotterraneo che dovranno esplorare per poter fuggire, inconsapevoli che qualcosa di antico e malefico si è risvegliato e ha trovato nuove prede da cacciare. Immergiti in questo mondo in cui il destino dei protagonisti è nelle tue mani e la loro sopravvivenza dipende dalle scelte che fai: ogni decisione potrebbe avere delle conseguenze terribili e raccapriccianti. Affronta questi dilemmi e conduci i personaggi alla salvezza, da solo o con i tuoi amici! Rachel King, ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 7 ottobre 2021) All’ombra delle montagne Zagros, un’unità militare ha uno scontro a fuoco con le forze irachene. Il risultato di questa battaglia è una scossa sismica che fa cadere entrambi gli schieramentirovine sepolte di un tempo Sumero. Con tutte le comunicazioni interrotte, i nostrisono intrappolati in un terrificante mondo sotterraneo che dovranno esplorare per poter fuggire, inconsapevoli che qualcosa di antico e malefico si è risvegliato e ha trovato nuove prede da cacciare. Immergiti in questo mondo in cui ildeitue mani e la loro sopravvivenza dipende dalle scelte che fai: ogni decisione potrebbe avere delle conseguenze terribili e raccapriccianti. Affronta questi dilemmi e conduci i personaggi alla salvezza, da solo o con i tuoi amici! Rachel King, ...

Advertising

Nerdmovieprod : Il destino dei protagonisti di House of Ashes è nelle tue mani #HouseOfAshes - supercanaries_ : @Bontix92 @therentgirl Credo House of Ashes ma ho troppa paura per vedere i trailer -