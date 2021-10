Gessica Notaro: “Faccio il botox, serve a guarire la mia pelle”. La parola agli esperti: “Ecco come funziona: utile in diversi casi terapeutici e non solo per l’estetica” (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Lo sapevate che il famoso botox di cui tutti parlano non viene usato solo per sembrare più giovani? Io ho cominciato a farlo da quando mi è stata innestata la pelle sulla fronte per migliorare la funzionalità del viso”. Chi scrive è Gessica Notaro, la donna vittima di un’aggressione con l’acido al volto da parte del suo ex compagno, che su Instagram pubblica foto per fare vedere i progressi del trattamento a base di botulino per ridurre le parti sfigurate del viso. Una testimonianza che ha rilanciato una pratica, spesso associata solo a interventi estetici per ringiovanire o togliere qualche ruga di troppo. L’utilizzo terapeutico – “In realtà la tossina botulinica è utilizzata anche in chirurgia plastica ricostruttiva in diversi casi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Lo sapevate che il famosodi cui tutti parlano non viene usatoper sembrare più giovani? Io ho cominciato a farlo da quando mi è stata innestata lasulla fronte per migliorare lalità del viso”. Chi scrive è, la donna vittima di un’aggressione con l’acido al volto da parte del suo ex compagno, che su Instagram pubblica foto per fare vedere i progressi del trattamento a base di botulino per ridurre le parti sfigurate del viso. Una testimonianza che ha rilanciato una pratica, spesso associataa interventi estetici per ringiovanire o togliere qualche ruga di troppo. L’utilizzo terapeutico – “In realtà la tossina botulinica è utilizzata anche in chirurgia plastica ricostruttiva in...

