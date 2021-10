G20 | Diana Bracco | “L’empowerment femminile é un ‘must’ etico”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) “è, allo stesso tempo, un, un potente motore di inclusività, uno strumento efficace per combattere sostenere le disuguaglianze, una leva fondamentale dei diritti umani e un modo efficace per affrontare la violenza di genere”. A sottolinearlo è stata la presidente e Ceo del Gruppo, intervendo alla prima giornata del B20 Summit.ha però sottolineato che “l’emancipazioneè anche uno degli strumenti più potenti per promuovere la crescita socioeconomica e la sostenibilità a lungo termine”. Per, inoltre, “nessun paese può eccellere senza il contributo delle donne; per questo tutti devono investire sul potenziale delle donne, impegnandosi nella ...

...Emma Marcegaglia presenterà la dichiarazione finale che contiene le proposte per i Governi del... Gianpietro Benedetti per la task force Impiego & Formazione;Bracco per l'Iniziativa ...... sono questi gli obiettivi prioritari che ci siamo dati e che abbiamo tradotto in una serie di raccomandazioni, supportate da precisi KPI, per i Governi del- ha spiegatoBracco, Special ...Oggi e domani si terranno le riunioni conclusive, dopo quasi un anno di lavoro, nel G20 Business Summit, in programma in Confindustria ...Il lavoro durato quasi un anno della community del B20, che rappresenta oltre 6,5 milioni di imprese, arriva al suo culmine con il Final Summit del B20, in programma il 7 e 8 ottobre a Roma. Sarà l’oc ...