Filosofia anche negli istituti tecnici? Bianchi è convinto, ma la proposta divide. Cacciari: “Non ha senso”. Galimberti entusiasta (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Porteremo la Filosofia negli istituti tecnici”. Non è solo un annuncio. È molto di più. E’ un impegno che il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha preso nell’ottica di una riforma di queste scuole secondarie. E’ tutto scritto nel piano nazionale di ripresa e resilienza. Secondo il cronogramma degli uffici di viale Trastevere, tutto sarà pronto per l’estate. Il professore ferrarese punta su una vera e propria rivoluzione e il primo passo è introdurre lo studio di Socrate e Sant’Agostino anche nelle scuole che formano periti, chimici e altre figure altamente specializzate. Una scelta che ha subito diviso gli esperti della materia: i filosofi. La maggior parte applaudono, seppur con qualche criticità, alla proposta di Bianchi ma non manca chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Porteremo la”. Non è solo un annuncio. È molto di più. E’ un impegno che il ministro dell’Istruzione Patrizioha preso nell’ottica di una riforma di queste scuole secondarie. E’ tutto scritto nel piano nazionale di ripresa e resilienza. Secondo il cronogramma degli uffici di viale Trastevere, tutto sarà pronto per l’estate. Il professore ferrarese punta su una vera e propria rivoluzione e il primo passo è introdurre lo studio di Socrate e Sant’Agostinonelle scuole che formano periti, chimici e altre figure altamente specializzate. Una scelta che ha subito diviso gli esperti della materia: i filosofi. La maggior parte applaudono, seppur con qualche criticità, alladima non manca chi ...

"Introdurre la filosofia in tutti gli indirizzi di scuola superiore. Valorizzare i laureati in Scienze Filosofiche". Le proposte del gruppo Filosofia Futura [INTERVISTA]

