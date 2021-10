Far Cry 6: il titolo di Ubisoft è finalmente disponibile! (Di giovedì 7 ottobre 2021) finalmente ci siamo: Far Cry 6 è finalmente disponibile su PC e console, siete pronti a portare la tanto attesa rivoluzione a Yara? Il mese di ottobre non sfigura certo rispetto al carichissimo settembre. Anche nei prossimi giorni, infatti, arriveranno sul mercato moltissimi titoli di valore e a cui prestare attenzione. Se molti di voi stanno già giocando ad Alan Wake Remastered, a partire da oggi, 6 ottobre, potremo anche mettere le mani su uno dei videogiochi più attesi dell’anno: Far Cry 6. Il sesto capitolo del popolare franchise di casa Ubisoft è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X S ed è, a conti fatti, il quinto disponibile sulle console di ottava generazione (Far Cry 4, Far Cry 5, Primal e New Dawn). Il gioco ci porterà di peso nell’isola fittizia di Yara, un paradiso tropicale che molto ridà alla ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 7 ottobre 2021)ci siamo: Far Cry 6 èdisponibile su PC e console, siete pronti a portare la tanto attesa rivoluzione a Yara? Il mese di ottobre non sfigura certo rispetto al carichissimo settembre. Anche nei prossimi giorni, infatti, arriveranno sul mercato moltissimi titoli di valore e a cui prestare attenzione. Se molti di voi stanno già giocando ad Alan Wake Remastered, a partire da oggi, 6 ottobre, potremo anche mettere le mani su uno dei videogiochi più attesi dell’anno: Far Cry 6. Il sesto capitolo del popolare franchise di casaè disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X S ed è, a conti fatti, il quinto disponibile sulle console di ottava generazione (Far Cry 4, Far Cry 5, Primal e New Dawn). Il gioco ci porterà di peso nell’isola fittizia di Yara, un paradiso tropicale che molto ridà alla ...

