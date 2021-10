Crisi gas, Bruxelles dorme e Orban si accorda con Putin (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma, 6 ott – Mentre i leader europei, Draghi in testa, fanno la gara a farsi fotografare insieme a Greta Thunberg, cittadini e aziende vengono tartassati dai pesanti rincari delle bollette energetiche dovuti all’aumento del prezzo del gas. Chi non ci sta a subire passivamente questa situazione è il premier ungherese Viktor Orban che tuona contro istituzioni comunitarie e transizione ecologica: “La Ue deve cambiare la sua politica perché l’aumento dei prezzi è almeno in parte colpa della Commissione europea. Il nuovo regolamento del Green Deal è una tassa indiretta per i proprietari di case e auto. E’ inaccettabile”. Fornitura gas, l’accordo tra Orban e Putin Così l’uomo forte di Budapest ha deciso di prendere in mano la situazione stringendo un accordo a lungo termine per la fornitura di gas direttamente con Gazprom, il colosso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma, 6 ott – Mentre i leader europei, Draghi in testa, fanno la gara a farsi fotografare insieme a Greta Thunberg, cittadini e aziende vengono tartassati dai pesanti rincari delle bollette energetiche dovuti all’aumento del prezzo del gas. Chi non ci sta a subire passivamente questa situazione è il premier ungherese Viktorche tuona contro istituzioni comunitarie e transizione ecologica: “La Ue deve cambiare la sua politica perché l’aumento dei prezzi è almeno in parte colpa della Commissione europea. Il nuovo regolamento del Green Deal è una tassa indiretta per i proprietari di case e auto. E’ inaccettabile”. Fornitura gas, l’accordo traCosì l’uomo forte di Budapest ha deciso di prendere in mano la situazione stringendo un accordo a lungo termine per la fornitura di gas direttamente con Gazprom, il colosso ...

