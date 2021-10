Calci e pugni alla madre per la droga | arrestato

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Anziana invalida fa arrestare il figlioto che la picchiava – Far arrestare il proprio figlio è doloroso per una, ma se le percosse del figlio per ottenere soldi per comprare lacontinuano e lasciano lividi, finisce che la denuncia è meno dolorosa delle percosse. E la donna, settantenne invalida, si è risolta a chiamare i carabinieri. E’ successo in via Marco Dino Rossi, nella zona Don Bosco. Il figlio, 38 anni, disoccupato, da anni estorcevadonna, vedova, i soldi della sua pensione per comprare la. E quando la poveretta cercava di negarglieli perché non le sarebbero bastati per arrivarefine del mese, erano botte. Le violenze continuavano da anni e è arrivato il giorno che non ha più potuto resistere. I carabinieri sono accorsi e hanno ...