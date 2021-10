Asus X570, la motherboard con raffreddamento passivo, WiFi 6, 4 porte Thurnderbolt e auto overclock (Di giovedì 7 ottobre 2021) Vogliamo presentarvi l’ultimo gioiello in quanto a scheda madre o motherboard per dirla nel suo nome originale: l’Asus X570. Mettetevi comodi perchè ora vi spieghiamo tutti ciò che c’è da sapere. Asus, ecco le nuove schede madri: i dettagliGrazie all’arrivo del chipset AMD X570S la Asus ha deciso di aggiornare l’offerta delle sue schede madri per i processori AMD Ryzen, e l’update è stato decisamente profondo, non limitandosi a poche migliorie rispetto ai modelli precedenti. Le novità, infatti, prevedono un design rinnovato, l’overclock automatico Dynamic OC Switcher, porte Thunderbolt 4 (ma solo per i modelli di punta), quindi la connettività WiFi 6E. Asus X570, ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Vogliamo presentarvi l’ultimo gioiello in quanto a scheda madre oper dirla nel suo nome originale: l’. Mettetevi comodi perchè ora vi spieghiamo tutti ciò che c’è da sapere., ecco le nuove schede madri: i dettagliGrazie all’arrivo del chipset AMDS laha deciso di aggiornare l’offerta delle sue schede madri per i processori AMD Ryzen, e l’update è stato decisamente profondo, non limitandosi a poche migliorie rispetto ai modelli precedenti. Le novità, infatti, prevedono un design rinnovato, l’matico Dynamic OC Switcher,Thunderbolt 4 (ma solo per i modelli di punta), quindi la connettività6E., ...

