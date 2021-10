Tiromancino in tour nel 2022 con Ho Cambiato Tante Case | date e biglietti in prevendita

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)innelcon l’album Hola cui uscita è prevista per venerdì 8 ottobre. Il nuovo disco del gruppo è stato anticipato dal singolo Domenica e verrà presentato inattraverso una serie di appuntamenti dal vivo attesi per il prossimo anno. Ad annunciare i primi appuntamenti confermati sui social sono stati gli stessidicendosi emozionati di portare finalmente tornare sul palco e anticipando che si tratterà di spettacoli pieni di sorprese ed emozioni. Iper i primi concerti annunciati saranno disponibili dall’8 ottobre sul circuito TicketOne. “L’idea di tornare a incontrarvi mi emoziona in modo profondo. Sarà uno spettacolo pieno di sorprese ed emozioni. Non mi ...