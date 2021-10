Processo vaticano su abusi in seminario, imputati prosciolti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono stati prosciolti i due imputati del Processo vaticano sui presunti abusi sessuali nel preseminario. Per alcuni reati i due sacerdoti sono assolti, per altri non sono punibili, per altri ancora è ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono statii duedelsui presuntisessuali nel pre. Per alcuni reati i due sacerdoti sono assolti, per altri non sono punibili, per altri ancora è ...

infoitestero : Vaticano, il processo sul cardinale Becciu rischia l'annullamento - Zappullaclary : RT @rtl1025: ??Il Tribunale #vaticano, nel processo per gli abusi al Preseminario che ospita i 'chierichetti del #Papa', ha deciso di prosc… - rtl1025 : ??Il Tribunale #vaticano, nel processo per gli abusi al Preseminario che ospita i 'chierichetti del #Papa', ha deci… - RobertoZucchi11 : Tutti gli uomini di Bergoglio. Quel processo in Vaticano e le voci che dicono: “Il papa sapeva” - - acistampa : Il presidente del Tribunale Pignatone dispone che siano depositati tutti gli atti ancora non depositati. Alcuni fas… -