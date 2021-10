Nobel Parisi: Fico, venerdì sarà alla Camera per la Pre - Cop26 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) "Sono molto felice di annunciare che il professor Giorgio Parisi, che proprio in queste ore ha vinto il Nobel per la fisica, parteciperà alla Pre - Cop26 che si svolgerà a Montecitorio. sarà un grande ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) "Sono molto felice di annunciare che il professor Giorgio, che proprio in queste ore ha vinto ilper la fisica, parteciperàPre -che si svolgerà a Montecitorio.un grande ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Nobel per la Fisica all'italiano Giorgio Parisi #ANSA - Giorgiolaporta : “Io so leggere i dati”. Quando Giorgio Parisi, oggi premio #Nobel per la #Fisica, illustrava le sue tesi in diretta… - RobertoBurioni : Abbiamo vinto gli europei e via dicendo ma questo sorpassa tutto: un italiano, Giorgio Parisi, ha vinto pure il pre… - _DAGOSPIA_ : GIORGIO PARISI, NOBEL: 'C'E' STATO UN ISTANTE IN CUI HO PENSATO: SPERIAMO NON SIA UNO SCHERZO'...… - F_DUva : Il #nobel per la fisica, Giorgio Parisi, parteciperà alla Pre-Cop26 a @Montecitorio, la riunione rivolta ai parlame… -