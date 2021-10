Napoli, il Babbo Natale gonfiabile somiglia al Gabibbo e non piace ai cittadini: è polemica (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Alcuni lo hanno chiamato ‘Bibbo Natale‘ perché esteticamente ricorda il Gabibbo di Striscia la Notizia. Si tratta, va da sé, del gigantesco Santa Klaus installato ieri 5 ottobre in piazza Vittoria, sul lungomare di Napoli, per iniziativa della Camera di Commercio. Un successo? Affatto. Tanto che in 24 ore è stato smantellato: addio Babbo Natale. Ai cittadini proprio non è piaciuto: la Camera di Commercio, in un comunicato, parla di “polemica inutile” spiegando che il Babbo Natale era stato installato “al solo fine di testare i cavi di sostegno”. Il che vuol dire una cosa precisa: “Bibbo Natale” tornerà. Sul luogo dell’installazione è rimasta la pedana dove il grande gonfiabile sarà rimontato nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Alcuni lo hanno chiamato ‘Bibbo‘ perché esteticamente ricorda ildi Striscia la Notizia. Si tratta, va da sé, del gigantesco Santa Klaus installato ieri 5 ottobre in piazza Vittoria, sul lungomare di, per iniziativa della Camera di Commercio. Un successo? Affatto. Tanto che in 24 ore è stato smantellato: addio. Aiproprio non è piaciuto: la Camera di Commercio, in un comunicato, parla di “inutile” spiegando che ilera stato installato “al solo fine di testare i cavi di sostegno”. Il che vuol dire una cosa precisa: “Bibbo” tornerà. Sul luogo dell’installazione è rimasta la pedana dove il grandesarà rimontato nelle ...

Advertising

FQMagazineit : Napoli, il Babbo Natale gonfiabile somiglia al Gabibbo e non piace ai cittadini: è polemica - restoalsud : #napoli #babbonatale #6ottobre Babbo Natale di Napoli già rimosso dopo 24 ore dopo le polemiche -… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Napoli, rimosso il maxi Babbo Natale in piazza Vittoria - statodelsud : Napoli, rimosso il maxi Babbo Natale in piazza Vittoria - Pino__Merola : Napoli, rimosso il maxi Babbo Natale in piazza Vittoria -