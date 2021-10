Mike Flanagan, Netflix annuncia una nuova miniserie tratta da Edgar Allan Poe (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Netflix ha annunciato uno dei prossimi impegni di Mike Flanagan: il regista di Midnight Mass si occuperà di The Fall of the House of Usher, miniserie tratta da Edgar Allan Poe. Dopo il successo di Midnight Mass, Netflix ha annunciato quello che sarà il prossimo lavoro di Mike Flanagan. Il regista e autore di Hill House si occuperà di The Fall of the House of Usher, una miniserie tratta da Edgar Allan Poe. "Mike Flanagan ha altri spaventi in arrivo per Netflix" - si legge nel post condiviso dalla piattaforma streaming - "dopo the Haunting of Hill House, The Haunting of ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 ottobre 2021)hato uno dei prossimi impegni di: il regista di Midnight Mass si occuperà di The Fall of the House of Usher,daPoe. Dopo il successo di Midnight Mass,hato quello che sarà il prossimo lavoro di. Il regista e autore di Hill House si occuperà di The Fall of the House of Usher, unadaPoe. "ha altri spaventi in arrivo per" - si legge nel post condiviso dalla piattaforma streaming - "dopo the Haunting of Hill House, The Haunting of ...

