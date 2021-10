Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale | l’Epo lancia una call da 600mila euro

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’pean Patent Office (EPO) hato unanell’ambito dell’Academic Research Programme (ARP) per sostenere la ricerca a favore dell’innovazione e dell’impiego dell’nei campi della(PI) e dei brevetti. Nell’ambito del programma ci sarà una dotazione finanziaria complessiva di 600 mila(divisa in due settori, a ciascuno dei quali sono indirizzati 300 mila). Per il Settore A “Le nuove frontiere dell’innovazione” laè aperta ai progetti incentrati sull’impatto della ricerca accademica sull’innovazione industriale e sull’economia. Il Settore B “Tecnologie digitali per laIntelettuale (PI)” invita a presentare progetti ...

Advertising

beppe_grillo : 'Tra 20 anni l'intelligenza artificiale creerà servizi efficienti che ci restituiranno la nostra risorsa più prezio… - Corriere : Giorgio Parisi: «Il mio Nobel per la Fisica a sostegno dell’intelligenza artificiale e ... - Corriere : Giorgio Parisi: «Il mio premio Nobel a sostegno dell’intelligenza artificiale e del pianeta» - SusannaEsposit1 : Presentazione Master Intelligenza artificiale e Telemedicina dell' @unipr Le iscrizioni scadono il 13 ottobre, il… - autocommand : @beppe_grillo Non ci restituirà nulla perché volete dimezzare la popolazione mondiale ! Con la scusa intelligenza a… -

Ultime Notizie dalla rete : Intelligenza artificiale

Gli studi compiuti da Parisi hanno un risvolto importante anche sulla vita quotidiana, per esempio sull'. Quest'ultima, spiega lo scienziato, 'Può essere impiegata per trovare ...Noi già oggi abbiamo una divisione importantissima di sviluppatori interni, che creano soluzioni diapplicate al nostro settore specifico e all'analisi dei dati. Per la ...Il nuovo progetto SPATIAL che unisce i leader del mondo accademico e dell'industria riceve i finanziamenti della Commissione europea per stabilire pratiche chiare nel conseguimento di un'intelligenza ...Il nuovo R15 di D-Link combina le potenzialità del Wi-Fi 6 con una potente AI per dare alle case e ai piccoli uffici un'esperienza Wi-Fi mai vista ...