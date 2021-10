Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo: gesto a sorpresa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Grande Fratello Vip, Manuel ha sorpreso tutti alzandosi in piedi grazie ai tutori nella casa del GF Vip in onda su Canale5. Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo si alza in piedi lasciando tutti senza parole (Screenshot)Durante la mattinata del 6 Ottobre 2021 gli inquilini e concorrenti della Casa hanno assistito ad una sorpresa emozionante, aiutato da Alex e Aldo è uscito dal confessionale in piedi, proprio grazie ai tutori. Tutti sono rimasti stupiti per la sua scelta, Davide ha commentato evidenziando il fatto di essere sempre il più “basso” della Casa. Nicola giunge in cucina e gli sorride, lo saluta calorosamente, per poi rimanere colpito dall’altezza di Manuel. Subito dopo Carmen Russo in vestaglia ha abbracciato ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 6 ottobre 2021)Vip,ha sorpreso tutti alzandosi in piedi grazie ai tutori nella casa del GF Vip in onda su Canale5.Vip,si alza in piedi lasciando tutti senza parole (Screenshot)Durante la mattinata del 6 Ottobre 2021 gli inquilini e concorrenti della Casa hanno assistito ad unaemozionante, aiutato da Alex e Aldo è uscito dal confessionale in piedi, proprio grazie ai tutori. Tutti sono rimasti stupiti per la sua scelta, Davide ha commentato evidenziando il fatto di essere sempre il più “basso” della Casa. Nicola giunge in cucina e gli sorride, lo saluta calorosamente, per poi rimanere colpito dall’altezza di. Subito dopo Carmen Russo in vestaglia ha abbracciato ...

