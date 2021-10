DTM: Cassidy sostituisce Albon nel round finale del Norisring (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Cambio in casa AF Corse per l’ultimo appuntamento stagionale del DTM. Sulla seconda Ferrari con livrea AlphaTauri non sarà presente Alex Albon, chiamato dalla Red Bull come pilota di riserva per l’appuntamento del GP di Turchia, ed il suo posto sarà preso da Nick Cassidy. Per il neozelandese sarà questa la seconda presenza in un weekend del DTM dopo aver preso parte, nel 2019, al round conclusivo di Hockenheim al volante di una Lexus LC500 Super GT. Per Albon si conclude così in anticipo l’avventura nel DTM. L’anglo-tailandese, ormai matematicamente fuori dalla lotta per il titolo, ha conquistato una vittoria nella seconda gara del Nurburgring dopo aver ottenuto anche la pole, oltre a due podi centrati a Monza e Zolder. Con Albon ormai pienamente concentrato sul ritorno in Formula 1 nel 2022 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Cambio in casa AF Corse per l’ultimo appuntamento stagionale del DTM. Sulla seconda Ferrari con livrea AlphaTauri non sarà presente Alex, chiamato dalla Red Bull come pilota di riserva per l’appuntamento del GP di Turchia, ed il suo posto sarà preso da Nick. Per il neozelandese sarà questa la seconda presenza in un weekend del DTM dopo aver preso parte, nel 2019, alconclusivo di Hockenheim al volante di una Lexus LC500 Super GT. Persi conclude così in anticipo l’avventura nel DTM. L’anglo-tailandese, ormai matematicamente fuori dalla lotta per il titolo, ha conquistato una vittoria nella seconda gara del Nurburgring dopo aver ottenuto anche la pole, oltre a due podi centrati a Monza e Zolder. Conormai pienamente concentrato sul ritorno in Formula 1 nel 2022 ...

Advertising

Tuttipazziperi1 : Cambio di line-up per AF Corse per l'ultimo round stagionale nel DTM. - Motorsport_IT : #DTM | @alex_albon non correrà nell'ultimo round della stagione perché chiamato dalla #RedBull in Turchia come pilo… - F1inGenerale_ : DTM | Norisring - Nick Cassidy al posto di Albon per ipotecare il titolo team #F1inGenerale - Italiaracing : Alex Albon a Istanbul come riserva Red Bull #F1, nel #DTM al Norisring lo sostituisce Nick Cassidy sulla Ferrari in… - ToriItaliani : Alex salterà le ultime due gare del DTM e sarà in Turchia. Giusto visto che non è in lotta per il campionato e nel… -

Ultime Notizie dalla rete : DTM Cassidy Porsche in pole all'E - Prix Puebla con Pascal Wehrlein Oltre ai tre punti della pole, il campione Dtm 2015 si è conquistato anche il punto extra assegnato ... Ancora più lontane le Audi clienti del team Virgin, con Nyck Cassidy 15° e Robin Frijns solo 22° ...

DTM - Ferrari debutta con Red Bull AlphaTauri AF Corse - FormulaPassion.it In quell'occasione familiarizzò con la vettura di Maranello anche il neozelandese Nick Cassidy che si alternerà con Albon durante la stagione. Novità . Rispetto alle serie GT tradizionali, nel DTM ...

DTM: Cassidy sostituisce Albon nel round finale del Norisring Motorsport.com, Edizione: Italia DTM: Cassidy sostituisce Albon nel round finale del Norisring Alex Albon non correrà nell'ultimo round della stagione perché chiamato dalla Red Bull in Turchia come pilota di riserva ed al suo posto, sulla Ferrari dell'AF Corse, salirà Nick Cassidy.

DTM | Norisring – Nick Cassidy al posto di Albon per ipotecare il titolo team Nick Cassidy farà il suo debutto con Red Bull-AF Corse nell'ultimo weekend del DTM al Norisring, in cui il team italiano cercherà di ottenere il titolo piloti e team.

Oltre ai tre punti della pole, il campione2015 si è conquistato anche il punto extra assegnato ... Ancora più lontane le Audi clienti del team Virgin, con Nyck15° e Robin Frijns solo 22° ...In quell'occasione familiarizzò con la vettura di Maranello anche il neozelandese Nickche si alternerà con Albon durante la stagione. Novità . Rispetto alle serie GT tradizionali, nel...Alex Albon non correrà nell'ultimo round della stagione perché chiamato dalla Red Bull in Turchia come pilota di riserva ed al suo posto, sulla Ferrari dell'AF Corse, salirà Nick Cassidy.Nick Cassidy farà il suo debutto con Red Bull-AF Corse nell'ultimo weekend del DTM al Norisring, in cui il team italiano cercherà di ottenere il titolo piloti e team.