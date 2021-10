Casiraghi | «Scudetto? Vedo una favorita Su Ibrahimovic e Pioli…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Pierluigiha parlato in una lunga intervista di Milan, soffermandosi soprattutto suma non solo Pierluigiha parlato in una lunga intervista di Milan, soffermandosi soprattutto suma non solo. Le parole dell’ex commissario tecnico della Nazionale Under 21 a Tuttosport. ETÀ– «Io ho smesso a 29 anni ma se fisicamente sta bene e mentalmente ha ancora questa grande forza è una scelta giusta e coraggiosa la sua. Poi ci sono anche i risultati a dare ragione a Zlatan. Cosa fa la differenza? La sua forza mentale: è evidente e lui non fa niente per nasconderla. È una caratteristica che si unisce alla sua classe, alla sua qualità e al suo talento». PIOLI – «È uno che ha sempre fatto benissimo ovunque è andato. Lo ha ...