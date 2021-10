Calabria, ora è tempo di coraggio e normalità (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel 2018 la Calabria viene scossa dall’inchiesta che ha portato all’arresto dell’ex governatore Mario Oliverio, accusato di corruzione e abuso di ufficio, il quale ne è poi uscito assolto in via definitiva. Secondo i giudici di Cassazione, dalle carte dell’inchiesta si rileva un “chiaro pregiudizio accusatorio”. Anche se il terremoto è passato quell’inchiesta ha condizionato, dal 2018 in poi, le sorti della politica calabrese. Il Partito Democratico, poco prudentemente, ha di fatto scaricato Oliverio. Alle Regionali del 2020 la leader scelta dalla maggioranza è stata Jole Santelli, di Forza Italia, poi purtroppo deceduta. Ma la crisi del Pd calabrese, incapace di evitare divisioni, ha fatto perdere anche questa seconda chance, nonostante la candidata della coalizione fosse una neuroscienziata di fama internazionale, Amalia Bruni, persona che aveva più di tutti le carte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel 2018 laviene scossa dall’inchiesta che ha portato all’arresto dell’ex governatore Mario Oliverio, accusato di corruzione e abuso di ufficio, il quale ne è poi uscito assolto in via definitiva. Secondo i giudici di Cassazione, dalle carte dell’inchiesta si rileva un “chiaro pregiudizio accusatorio”. Anche se il terremoto è passato quell’inchiesta ha condizionato, dal 2018 in poi, le sorti della politica calabrese. Il Partito Democratico, poco prudentemente, ha di fatto scaricato Oliverio. Alle Regionali del 2020 la leader scelta dalla maggioranza è stata Jole Santelli, di Forza Italia, poi purtroppo deceduta. Ma la crisi del Pd calabrese, incapace di evitare divisioni, ha fatto perdere anche questa seconda chance, nonostante la candidata della coalizione fosse una neuroscienziata di fama internazionale, Amalia Bruni, persona che aveva più di tutti le carte ...

