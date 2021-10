Ultime Notizie Serie A: Commisso chiude con Vlahovic. Parlano Mancini e Chiellini (Di martedì 5 ottobre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 16.10 – Mancini: «Prima o poi perderemo ma ci piacerebbe andare avanti così fino a dicembre 2022» – Le parole del ct azzurro alla vigilia della sfida contro la Spagna. La conferenza Ore 15.50 – Conferenza stampa Chiellini: «Razzismo? Mi sono vergognato. Sull’Europeo…» – Chiellini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia Spagna, semifinale di Nations League. Le parole Ore 14.20 – Italia, Bernardeschi: «Vogliamo dare continuità» – Federico Bernardeschi ha parlato alla vigilia di Italia-Spagna, semifinale di Nations League. Le dichiarazioni Ore 13.10 – Superlega, Tebas: «Non ha possibilità di successo. Agnelli pessimo con Ceferin» – ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 16.10 –: «Prima o poi perderemo ma ci piacerebbe andare avanti così fino a dicembre 2022» – Le parole del ct azzurro alla vigilia della sfida contro la Spagna. La conferenza Ore 15.50 – Conferenza stampa: «Razzismo? Mi sono vergognato. Sull’Europeo…» –ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia Spagna, semifinale di Nations League. Le parole Ore 14.20 – Italia, Bernardeschi: «Vogliamo dare continuità» – Federico Bernardeschi ha parlato alla vigilia di Italia-Spagna, semifinale di Nations League. Le dichiarazioni Ore 13.10 – Superlega, Tebas: «Non ha possibilità di successo. Agnelli pessimo con Ceferin» – ...

