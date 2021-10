Sondaggi Bidimedia: Pd primo partito, Fdi supera la Lega (Di martedì 5 ottobre 2021) . Il partito Democratico si conferma prima forza del Paese col 20,6% dei consensi, con un incremento di tre decimi rispetto a fine luglio. Fratelli d’Italia sale al 19,6% e supera la Lega (in calo al 19,3%), diventando così il primo partito dell’area di centrodestra. Sono i dati che emergono dagli ultimi Sondaggi realizzati da Bidimedia tra il 2 il 3 ottobre. Sul sorpasso, commenta Bidimedia nella sua analisi, “pesano due fattori: le difficoltà di Salvini nel mantenere una linea chiara, ad esempio su Covid e Green Pass hanno spinto numerosi elettori verso FDI, ma al tempo stesso le ultime vicende di cronaca ne hanno fatto allontanare quasi altrettanti dal partito di Giorgia Meloni”. Bidimedia ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 5 ottobre 2021) . IlDemocratico si conferma prima forza del Paese col 20,6% dei consensi, con un incremento di tre decimi rispetto a fine luglio. Fratelli d’Italia sale al 19,6% ela(in calo al 19,3%), diventando così ildell’area di centrodestra. Sono i dati che emergono dagli ultimirealizzati datra il 2 il 3 ottobre. Sul sorpasso, commentanella sua analisi, “pesano due fattori: le difficoltà di Salvini nel mantenere una linea chiara, ad esempio su Covid e Green Pass hanno spinto numerosi elettori verso FDI, ma al tempo stesso le ultime vicende di cronaca ne hanno fatto allontanare quasi altrettanti daldi Giorgia Meloni”....

Advertising

lore944 : RT @gayburg: Sondaggi di BiDiMedia: Pd è primo partito, in caduta libera la Lega di Salvini - PorellaOfficial : RT @gayburg: Sondaggi di BiDiMedia: Pd è primo partito, in caduta libera la Lega di Salvini - gayburg : Sondaggi di BiDiMedia: Pd è primo partito, in caduta libera la Lega di Salvini - electo_mania : Italia ???? (BiDiMedia 5O): PD ?? guida i sondaggi senza ancora conoscere l'effetto di quelli comunali. Solo 1 punto… - simo7600272454 : RT @HermanniTest: @marioadinolfi Secondo Bidimedia la maggioranza degli italiani è a favore di matrimonio gay e ddl Zan così come è. Faccia… -