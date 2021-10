Riforma di Fisco e catasto | governo approva la delega Strappo della Lega | «Così non va» Tasse su casa | Iva | Irpef | cosa c’è nella bozza

(Di martedì 5 ottobre 2021) Laha chiesto tempo per analizzare i contenutifiscale e ha lasciato la cabina di regia a riunione ancora in corso

borghi_claudio : Questo era il documento della riforma fiscale prodotto dal Parlamento. Nessun accenno a catasto e nessuna iva. Il g… - TgLa7 : ??#Fisco: governo approva la delega per la riforma nonostante l'assenza dei ministri della Lega contrari alla riform… - massimobitonci : #RiformaCatasto e #fisco, la delega fiscale sul tavolo del governo. «Per noi la riforma del catasto in questo modo… - peterkama : Cabina di regia approva riforma fisco e catasto ... La lega aveva abbandonato la riunione - SimoneBonzanini : RT @sarabanda_: La Lega diserta il Consiglio dei Ministri sulla riforma del Catasto e del Fisco. Il Salvini furioso -

Leggi anche Decreto, dacatasto a riscossione: ecco la bozza Decreto, bozza: addio addizionale Irpef, arriva sovraimposta16.20,governo approva la delega Il Consiglio dei ministri ha approvato la delega per lafiscale, secondo quanto si apprende. La notizia è è stata riferita dall'Ansa. Il via libera dal ...Sono i punti della legge delega al governo, approvato dal Consiglio dei ministri. Tra gli obiettivi della legge delega: eliminare i microtributi, riordinare detrazioni e deduzioni. «Per noi la riforma ...All’ordine del giorno il disegno di legge delega fiscale. Giorno della verità per la riforma del fisco. La delega voluta da Draghi prevede il riordino delle rendite, ma bisogna conciliare questa opera ...