Michetti | stazioni Roma vanno bonificate | stop a degrado

Roma – "Tolleranza zero nei confronti di chi non rispetta le regole. La questione della socialità e della solidarietà è importante ma all'interno delle regole. Ci saranno luoghi di ospitalità all'interno di norme per orientare verso la civiltà certi comportamenti." "Le nostre stazioni dovranno essere bonificate e la città dovrà avere un'immagine di grande Capitale europea. I ricoveri saranno opportuni in luoghi adatti a quel tipo di ospitalità". Così il candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, nel corso di una conferenza stampa alla presenza della leader di Fdi, Giorgia Meloni, il giorno dopo le elezioni comunali.

