Luis Enrique: «Non leggo i giornali da anni, credo di conoscere il calcio molto meglio di voi»

Luis Enrique a muso duro con i giornalisti spagnoli che gli hanno posto domande sulle convocazioni che in Spagna hanno fatto molto discutere. Domani sera affronterà a Milano l'Italia nella semifinale di Nations League. «Non vi guardo, non vi ascolto e non mi interessa molto ciò che dite e scrivete sulla Nazionale. La lista dei calciatori è la solita, sono i 23 giocatori più pronti per affrontare la Nations League, il tempo mi dirà se ho ragione. Non leggo nulla perché credo di conoscere il calcio molto meglio di voi e ho più informazioni rispetto a voi. So come voglio far giocare la squadra, non leggo i giornali da tanti anni perché ciò che scrivete ...

