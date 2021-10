L'impresa di Anna Tybor in Nepal (Di martedì 5 ottobre 2021) La scialpinista polacca Anna Tybor è diventata la prima donna a raggiungere la vetta del Manaslu, in Nepal, senza ossigeno supplementare. Dopodiché ha completato la discesa con gli sci dal massiccio montuoso himalayano insieme ai due alpinisti italiani Marco Majori e Federico Secchi, anche loro saliti sulla cima della montagna a 8.163 metri. Il Manaslu è l'ottava montagna più alta della Terra ed è stata teatro di diverse imprese dell'alpinismo italiano, dalle salite in solitaria senza ossigeno di Samuele Sentieri (2014) e Danilo Callegari (2016) alla prima discesa in snowboard di Marco Galliano e, con gli sci, di Carlo Alberto Cimenti, entrambe nel 2011. L'impresa di Anna Tybor La discesa con gli sci dalla cima fino alla base della montagna era l'obiettivo principale della 29enne ... Leggi su gqitalia (Di martedì 5 ottobre 2021) La scialpinista polaccaè diventata la prima donna a raggiungere la vetta del Manaslu, in, senza ossigeno supplementare. Dopodiché ha completato la discesa con gli sci dal massiccio montuoso himalayano insieme ai due alpinisti italiani Marco Majori e Federico Secchi, anche loro saliti sulla cima della montagna a 8.163 metri. Il Manaslu è l'ottava montagna più alta della Terra ed è stata teatro di diverse imprese dell'alpinismo italiano, dalle salite in solitaria senza ossigeno di Samuele Sentieri (2014) e Danilo Callegari (2016) alla prima discesa in snowboard di Marco Galliano e, con gli sci, di Carlo Alberto Cimenti, entrambe nel 2011. L'diLa discesa con gli sci dalla cima fino alla base della montagna era l'obiettivo principale della 29enne ...

