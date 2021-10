(Di martedì 5 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “A marzo, mai avrei immaginato di vivere una giornata così straordinaria. Quella di oggi è la prova che la destra si può battere e che si vince se allarghiamo. Siamo tornati, ovunque, in sintonia con il Paese”. Lo afferma il segretario del Pd Enrico, in un’intervista al quotidiano La Repubblica in merito alle Amministrative.parla di “verso tutte le approssimazioni, le critiche e le polemiche di questi mesi. Oggi puòuna nuova stagione politica – aggiunge -, il: un centrosinistra moderno e anche radicale, nei comportamenti e nei temi. La dimostrazione che non esiste contrapposizione tra diritti sociali e diritti civili: la persona è una e si realizza nel lavoro come nella propria identità”. Secondo ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Letta “Orgoglio e rivincita, può nascere un nuovo Ulivo” - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “A marzo, mai avrei immaginato di vivere una giornata così straordinaria. Quella di oggi è la pr… - CorriereCitta : Letta “Orgoglio e rivincita, può nascere un nuovo Ulivo” - ItaliaNotizie24 : Letta “Orgoglio e rivincita, può nascere un nuovo Ulivo” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Letta “Orgoglio e rivincita, può nascere un nuovo Ulivo” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta Orgoglio

Il Tempo

... "Avremmo più che raddoppiato il dato del secondo arrivato e quindi per me è un motivo di. ... Enrico"Vi confesso che sei mesi fa non avrei mai immaginato che oggi mi sarei trovato in ...... Enricomette subito a fuoco il significato del risultato del Pd alle amministrative. Risultato che i dem, tra scongiuri e cautele del caso, rivendicano conanche perchè consegna al Pd ...ROMA (ITALPRESS) – “A marzo, mai avrei immaginato di vivere una giornata così straordinaria. Quella di oggi è la prova che la destra si può battere e che si vince se allarghiamo. Siamo tornati, ovunqu ...Ambra continua a correre, veloce come sempre. Nello sport e nella vita. Non vuole fermarsi, anzi accelera. E’ passato solo un mese da quel leggendario 4 settembre in cui, una ...