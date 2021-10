Ibrahimovic show, la previsione sullo scudetto: “dove gioca Zlatan? Milan? Allora Milan” (Di martedì 5 ottobre 2021) Zlatan Ibrahimovic non è mai banale. Lo svedese è pronto a recuperare dall’infortunio e l’obiettivo è quello di trascinare il Milan verso lo scudetto, inoltre il club rossonero dovrà rientrare in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Lo svedese ha festeggiato i 40 anni, l’attaccante è stato raggiunto dall’inviato de ‘Le Iene’ e le dichiarazioni hanno fatto come al solito rumore: “Mi sento giovane, è passato un altro anno ma sto aspettando solo l’ora di tornare in campo. Sto bene, piccoli problemi ma si risolve tutto”. Chi vincerà il campionato? “dove gioca Zlatan? Milan? Allora Milan”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 5 ottobre 2021)non è mai banale. Lo svedese è pronto a recuperare dall’infortunio e l’obiettivo è quello di trascinare ilverso lo, inoltre il club rossonero dovrà rientrare in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Lo svedese ha festeggiato i 40 anni, l’attaccante è stato raggiunto dall’inviato de ‘Le Iene’ e le dichiarazioni hanno fatto come al solito rumore: “Mi sento giovane, è passato un altro anno ma sto aspettando solo l’ora di tornare in campo. Sto bene, piccoli problemi ma si risolve tutto”. Chi vincerà il campionato? “”. L'articolo CalcioWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic show Ibrahimovic show con le Iene: 'Scudetto? Lo vince la squadra dove gioca Zlatan' Un compleanno festeggiato alla grande, nella lussuosa terrazza panoramica di un hotel in centro a Milano. . Ora che i 40 anni sono alle spalle, Zlatan Ibrahimovic può concentrarsi sul rientro in campo con nuove e rinnovate energie. "Mi sento giovane, è passato un altro anno ma sto aspettando solo l'ora di tornare in campo - ha detto all'inviato ...

Le "Iene" ripartono con Elodie Ma l'arruolamento al femminile non significa certo addolcire lo show più graffiante e provocatorio ... Stefano Corti incontra il campione Zlatan Ibrahimovic. Poi si torna sui casi più eclatanti delle ...

