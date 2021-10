(Di martedì 5 ottobre 2021) Oltre a Marocco -- Bissau il gruppo I delle qualificazioni africane al Mondiale mette di fronte. Gara in cui il pareggio non serve a nessuno visto il regolamento che premia ...

Advertising

zazoomblog : Guinea batte Sudan? Possibile - #Guinea #batte #Sudan? #Possibile - sportli26181512 : Guinea batte Sudan? Possibile: Anche il romanista Amadou #Diawara nelle fila degli “Elefanti #Nazionali” a caccia d… -

Ultime Notizie dalla rete : Guinea batte

Corriere dello Sport

Il capo della delegazione della- Bissau, CarlosTeixeira, ha inizialmente minacciato di non giocare la partita: "In queste condizioni non manderò i giocatori in campo; sarebbe 'criminale' da ...Sudan fermo a zero punti dopo 2 partite,con un punto (1 - 1 sul campo della- Bissau). Diawara e compagni favoriti contro la- Bissau Gli Elefanti Nazionali oltre al romanista ...Il Marocco ha battuto agevolmente (5-0) la Guinea Bissau, nel match di qualificazione ai Mondiali 2022 giocato ieri a Rabat. La squadra ospite è arrivata all'incontro decimata da problemi intestinali ...Anche il romanista Amadou Diawara nelle fila degli “Elefanti Nazionali” a caccia di 3 punti preziosi a Marrakech ...