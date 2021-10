Giorgio Parisi ha vinto il Nobel per la Fisica (Di martedì 5 ottobre 2021) Da 62 anni l'accademia della scienza non assegnava un premio a un ricercatore attivo in Itala. Parisi è infatti professore ordinario di Fisica Teorica alla Sapienza Università di Roma: è stato ... Leggi su today (Di martedì 5 ottobre 2021) Da 62 anni l'accademia della scienza non assegnava un premio a un ricercatore attivo in Itala.è infatti professore ordinario diTeorica alla Sapienza Università di Roma: è stato ...

Advertising

RobertoBurioni : Abbiamo vinto gli europei e via dicendo ma questo sorpassa tutto: un italiano, Giorgio Parisi, ha vinto pure il pre… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Nobel per la Fisica all'italiano Giorgio Parisi #ANSA - ilpost : Il #Nobel per la #Fisica 2021 è stato assegnato a Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi. Ai primi due p… - TreTsun : RT @amedeo_balbi: Molto contento per il Nobel a Giorgio Parisi (e molto bello il tipo di fisica che hanno scelto di premiare: sistemi compl… - vale_concordia : RT @rtl1025: ?? #Nobel per la #Fisica, ha vinto l'italiano Giorgio #Parisi -