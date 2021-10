Genoa, si va verso la conferma di Ballardini. In società può tornare Marroccu (Di martedì 5 ottobre 2021) Genoa, il punto sulla situazione. Ballardini verso la conferma in panchina, Marroccu può tornare nelle vesti di ds Secondo quanto riferito dal Secolo XIX, nel summit andato in scena oggi il Genoa ha rinnovato la propria fiducia nei confronti di Davide Ballardini dal quale, però, ci si aspetta un sensibile cambio di marcia già dopo la fine della pausa per le Nazionali. Intanto, nelle vesti di direttore sportivo, la proprietà 777 Partners starebbe pensando di far rientrare Francesco Marroccu. Congedatosi un mese fa, Marroccu è ancora sotto contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021), il punto sulla situazione.lain panchina,puònelle vesti di ds Secondo quanto riferito dal Secolo XIX, nel summit andato in scena oggi ilha rinnovato la propria fiducia nei confronti di Davidedal quale, però, ci si aspetta un sensibile cambio di marcia già dopo la fine della pausa per le Nazionali. Intanto, nelle vesti di direttore sportivo, la proprietà 777 Partners starebbe pensando di far rientrare Francesco. Congedatosi un mese fa,è ancora sotto contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

