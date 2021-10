Fisco, Salvini strappa con Draghi: “Leggere in mezz’ora la legge delega? Non è l’Oroscopo” (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono ai ferri corti il premier e il leader della Lega Matteo Salvini. Lo scambio di battute con i giornalisti lascia intravedere tempesta per la tenuta del governo. “La Lega assente al consiglio dei ministri sulla legge delega del Fisco? Il perché ce lo spiegherà Salvini”. Seccamente il premier Mario Draghi risponde alle domande dei giornalisti dopo il consiglio dei ministri che ha approvato la legge sulla delega fiscale. E che ha visto la diserzione dei ministri leghisti. Una riunione di governo a cui la Lega, dopo aver lasciato la cabina di regia, non ha partecipato in protesta con la riforma della rendita catastale. Salvini: “Draghi si era impegnato a tagliare le tasse. Temo non sia così” E ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono ai ferri corti il premier e il leader della Lega Matteo. Lo scambio di battute con i giornalisti lascia intravedere tempesta per la tenuta del governo. “La Lega assente al consiglio dei ministri sulladel? Il perché ce lo spiegherà”. Seccamente il premier Mariorisponde alle domande dei giornalisti dopo il consiglio dei ministri che ha approvato lasullafiscale. E che ha visto la diserzione dei ministri leghisti. Una riunione di governo a cui la Lega, dopo aver lasciato la cabina di regia, non ha partecipato in protesta con la riforma della rendita catastale.: “si era impegnato a tagliare le tasse. Temo non sia così” E ...

lauraboldrini : La Lega ha già iniziato a scaricare il flop delle amministrative sul governo. Non avevamo dubbi. Oggi disertano i… - fattoquotidiano : Fisco, la Lega non va al Consiglio dei ministri. Draghi: “Gesto serio, per capire le implicazioni bisogna aspettare… - TgLa7 : #Fisco, #Salvini: mezz'ora per leggere testo su Delega Fiscale. Draghi cambi metodo. I ministri della Lega non pos… - yppi2011 : RT @sarabanda_: La Lega diserta il Consiglio dei Ministri sulla riforma del Catasto e del Fisco. Il Salvini furioso - banaedr : Fisco, la Lega non partecipa al Cdm | Salvini: 'Non rispettati accordi, siamo contrari ad aumento tasse'… -