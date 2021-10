"Facebook danneggia i minori e indebolisce la democrazia". La talpa Haugen al Senato (Di martedì 5 ottobre 2021) “Sono qui perché credo che i prodotti di Facebook danneggino gli adolescenti, seminino divisioni e indeboliscano la nostra democrazia”: così l’ex product manager di Fb Frances Haugen, la talpa che ha rivelato le opacità del social, ha aperto la sua testimonianza al Senato Usa. “La leadership della compagnia sa come rendere Facebook e Instagram più sicuri ma non vuole fare i necessari cambiamenti perché ha messo i suoi astronomici profitti davanti alla gente e ha scelto di crescere a ogni costo”, ha detto, rievocando i continui “conflitti tra profitti e sicurezza”. Haugen ha criticato l’estrema segretezza e la carenza di trasparenza di Fb, nonché come lavorano i suoi algoritmi, chiedendo piena trasparenza. “Finché Facebook opera nell’ombra e nasconde ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 ottobre 2021) “Sono qui perché credo che i prodotti didanneggino gli adolescenti, seminino divisioni e indeboliscano la nostra”: così l’ex product manager di Fb Frances, lache ha rivelato le opacità del social, ha aperto la sua testimonianza alUsa. “La leadership della compagnia sa come renderee Instagram più sicuri ma non vuole fare i necessari cambiamenti perché ha messo i suoi astronomici profitti davanti alla gente e ha scelto di crescere a ogni costo”, ha detto, rievocando i continui “conflitti tra profitti e sicurezza”.ha criticato l’estrema segretezza e la carenza di trasparenza di Fb, nonché come lavorano i suoi algoritmi, chiedendo piena trasparenza. “Finchéopera nell’ombra e nasconde ...

