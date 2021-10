Elezioni 2021, chi ha perso voti e chi li ha guadagnati (partito per partito) (Di martedì 5 ottobre 2021) Le Elezioni amministrative dello scorso fine settimana sono da ore al centro delle analisi di esperti, politologi, direttori di giornale e tv. Ma non bisogna mai staccarsi dai numeri, l'unica cosa alla fine reale, che non mentono mai. Di certo tutti hanno sottolineato il calo generale, anzi, il crollo dell'affluenza fermatasi al 54% ma nelle grandi 5 città che hanno catturato l'interesse di tutti non ha raggiunto per la prima volta nella storia il 50%. Abbiamo così confrontato il numero di voti e votanti delle amministrative 2016 con quelle di ieri a Milano, Torino, Roma, Napoli e Bologna. Partiamo dai votanti: in 5 anni i voti persi sono stati più di 400 mila, una enormità. Nel dettaglio: Napoli -60.196, Roma -196.018, Bologna -22.583, Milano -59.053 e Torino -66.245. Nessuna delle grandi città è riuscita a resistere a questo ... Leggi su panorama (Di martedì 5 ottobre 2021) Leamministrative dello scorso fine settimana sono da ore al centro delle analisi di esperti, politologi, direttori di giornale e tv. Ma non bisogna mai staccarsi dai numeri, l'unica cosa alla fine reale, che non mentono mai. Di certo tutti hanno sottolineato il calo generale, anzi, il crollo dell'affluenza fermatasi al 54% ma nelle grandi 5 città che hanno catturato l'interesse di tutti non ha raggiunto per la prima volta nella storia il 50%. Abbiamo così confrontato il numero die votanti delle amministrative 2016 con quelle di ieri a Milano, Torino, Roma, Napoli e Bologna. Partiamo dai votanti: in 5 anni ipersi sono stati più di 400 mila, una enormità. Nel dettaglio: Napoli -60.196, Roma -196.018, Bologna -22.583, Milano -59.053 e Torino -66.245. Nessuna delle grandi città è riuscita a resistere a questo ...

