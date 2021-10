C’è una Lega a cui non quadra il cerchio di Salvini

Leggi su formiche

(Di martedì 5 ottobre 2021) Più che trovare la, il problema è chiudere il. Il giorno dopo il flop delle amministrative lalava in casa i panni sporchi. Ilda chiudere, sbottano ora i colonnelli del partito al Nord, è quello “magico” e romano che circonda il leader Matteoed è il primo indiziato per la delusione alle urne. Il tonfo a Milano con un’evanescente Luca Bernardo che regala a Beppe Sala la vittoria al primo turno è la goccia che fa traboccare il vaso. Roma e Torino non promettono bene, e comunque vedono in corsa per il ballottaggio due candidati, Enrico Michetti e Paolo Damilano, che appartengono ad altre scuderie, rispettivamente Fratelli d’Italia e (anche se indirettamente) Forza Italia. Nei piccoli e medi centri il tonfo si è sentito. Perfino in una roccaforte come Varese Matteo ...