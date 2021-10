Allagamenti e frane in Friuli dopo l'ondata di maltempo, è in arrivo un altro fronte (Di martedì 5 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Benetton investe sul Friuli, nascerà il polo per l'acciaio ad alta tecnologia In Friuli buttiamo quasi 60 chili di carta e cartone a testa all'anno, ... Leggi su friulioggi (Di martedì 5 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Benetton investe sul, nascerà il polo per l'acciaio ad alta tecnologia Inbuttiamo quasi 60 chili di carta e cartone a testa all'anno, ...

Advertising

savonanews : Maltempo, vigili del fuoco impegnati a Savona e Genova nel contrasto a frane e allagamenti - infoitinterno : Maltempo, il day after: inizia la conta dei danni nel savonese tra frane, allagamenti e persone evacuate - fanpage : Italia flagellata dal maltempo da Nord a Sud #5ottobre - infoitinterno : Maltempo da Nord a Sud, frane e allagamenti in Liguria: allerta rossa in Lombardia e Piemonte - lavocedigenova : Maltempo, frane e allagamenti a Rossiglione, notte di lavoro per i vigili del fuoco (FOTO) -