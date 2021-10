Uomini e Donne | Tina Cipollari ci ricasca | secchio d’acqua contro Gemma Galgani

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Nuova lite ma vecchi scenari atra le due nemiche giurate:ha lanciato una secchiata d'acqua aancora protagoniste di: l'opinionista ha svuotato und'acqua sulla testa della. È la seconda volta in due anni cheripete questo gesto, molto criticato sui social lo scorso anno. Nella nuova edizione digli scenari non sembrano cambiati, il catfight tracontinua, con l'opinionista che, ...

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Ormai diversi mesi fa, l' ex corteggiatrice didenunciò nel salotto di Barbara D'Urso la scorrettezza dell'amico Iconize , colpevole di aver finto una aggressione omofoba per attirare ...Ma nel passato sentimentale della ragazza c'è stato spazio anche per altre storie, da Luca Onestini conosciuto aal modello Marco Cartasegna, sino alla storia con Jeremias Rodriguez , ...A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...Iconize rompe il silenzio su Soleil Sorge, accusando la concorrente del Grande Fratello Vip di essere stata sua complice.