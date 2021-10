Advertising

you_trend : ?? Decision Desk Quorum/YouTrend: a #Torino sarà ballottaggio tra Paolo Damilano (CDX) e Stefano Lo Russo (CSX)… - you_trend : ?? Instant poll Quorum/YouTrend per @SkyTG24 #Torino LO RUSSO (CSX) 43-47% DAMILANO (CDX) 38-42% SGANGA (M5S) 6-10%… - ilpost : A Torino ci sarà il ballottaggio. Il candidato di centrosinistra Stefano Lo Russo è in vantaggio rispetto a Paolo D… - RobertoSignore7 : RT @ilriformista: A #Torino i 5 Stelle praticamente spariscono: il ballottaggio sarà tra #LoRusso e #Damilano #Elezionicomunali2021 https… - CorriereCitta : Torino, Damilano “Efficace la scelta della lista civica” -

Si va verso il ballottaggio: il candidato di centrosinistra Stefano Lo Russo è in vantaggio su quello di centrodestra Paolo. Si va verso il ballottaggio Trieste : il sindaco uscente ...... candidato del centrosinistra, che a Paolo, candidato del centrodestra, che se la vedranno ... Comunali, Appendino: "M5S non è riuscito a coinvolgere l'elettorato, nessuna indicazione per ...Elezioni amministrative 2021, quando ancora è in corso lo spoglio, si profila la vittoria netta al primo turno del centrosinistra a Milano, Napoli e Bologna. P ...Ha vinto l’astensione, superando la metà degli aventi diritto e fermando l’affluenza al 48% (9 punti in meno rispetto al 2016). Un record storico in negativo per Torino (in linea con il capoluogo lomb ...