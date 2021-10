Sampdoria | Ferrero non contento | niente sosta negli spogliatoi

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il presidente dellanon sarebbe rimasto soddisfatto del pareggio dei suoi blucerchiati contro l’Udinese–Udinese termina con il risultato di 3-3. Partita rocambolesca, ricca di episodi, di azioni da gol e soprattutto aperta fino all’ultimo minuto di gioco. Al triplice fischio finale c’è una serpeggiante insoddisfazione tra i blucerchiati andati a un passo dal conquistare la prima vittoria al Ferraris nella stagione 2021/2022 e sfumata con la convalida del gol di Forestieri. Anche il presidente Massimo, che ha assistito al match dalle tribune dello stadio, è rimasto insoddisfatto, come riporta Il Secolo XIX. Diversamente dalle altre occasioni in cui si è intrattenutoal termine della gara, ieri ha fatto solo un breve saluto prima di lasciare l’impianto ...

Commenta per primo Il presidente dellaMassimonon sembra essere rimasto particolarmente soddisfatto del risultato della sfida tra i blucerchiati e l'Udinese. La partita, ricca di gol e occasioni, si è chiusa sul ...Romei a suo tempo era stato coinvolto in prima persona nella trattativa tra Vialli e il duo di imprenditori Dinan - Knaster eper il passaggio di proprietà, poi sfumato, dellaL’addio era nell’aria da tempo, ed adesso è diventato ufficiale. Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, è stato sollevato dal suo incarico. La sua posizione era già in estate stata parecchio ...Massimo Ferrero è rimasto deluso dal pareggio con l'Udinese: il presidente della Sampdoria non si è fermato a parlare con la squadra dopo l'incontro ...