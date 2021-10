“Mattino Cinque”: krapfen di Samya (Di lunedì 4 ottobre 2021) Samya Abbary, l’attrice marocchina che propone, all’interno di MattinoCinque, le sue ricette, quest’oggi ha proposto la ricetta di un lievitato dolce conosciutissimo ed apprezzato. Ecco i krapfen. Ingredienti e procedimento. Ingredienti 600 g farina 00, 250 ml latte tiepido, 6 tuorli, 60 g lievito di birra, 50 g burro, 30 g zucchero, confettura di albicocche, zucchero a velo, olio per friggere, sale Procedimento In planetaria, o in una ciotola, mettiamo la farina 00, un pizzico di sale, il lievito di birra fresco sbriciolato, il burro fuso, i tuorli e lo zucchero. Iniziamo ad impastare, con il gancio, aggiungendo pian piano il latte tiepido. Lavoriamo fino ad ottenere un impasto liscio. Copriamo con la pellicola e lasciamo lievitare per 1 ora a temperatura ambiente. Stendiamo l’impasto su un piano, con il ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 4 ottobre 2021)Abbary, l’attrice marocchina che propone, all’interno di, le sue ricette, quest’oggi ha proposto la ricetta di un lievitato dolce conosciutissimo ed apprezzato. Ecco i. Ingredienti e procedimento. Ingredienti 600 g farina 00, 250 ml latte tiepido, 6 tuorli, 60 g lievito di birra, 50 g burro, 30 g zucchero, confettura di albicocche, zucchero a velo, olio per friggere, sale Procedimento In planetaria, o in una ciotola, mettiamo la farina 00, un pizzico di sale, il lievito di birra fresco sbriciolato, il burro fuso, i tuorli e lo zucchero. Iniziamo ad impastare, con il gancio, aggiungendo pian piano il latte tiepido. Lavoriamo fino ad ottenere un impasto liscio. Copriamo con la pellicola e lasciamo lievitare per 1 ora a temperatura ambiente. Stendiamo l’impasto su un piano, con il ...

