"Ieri un nemico da ammazzare a ogni costo, oggi...". Crosetto smaschera il Pd: che vergogna questa sinistra (Di lunedì 4 ottobre 2021) “Hanno già iniziato a blandire quello che Ieri era un nemico da uccidere ad ogni costo”. Così Guido Crosetto ha commentato le dichiarazioni rese a caldo da Enrico Letta sulle elezioni comunali di Roma. Il primo turno si concluderà con Enrico Michetti in testa, ma con un ballottaggio tutto da determinare contro Roberto GualtIeri: niente da fare, invece, per la sindaca uscente Virginia Raggi e per Carlo Calenda, che ha comunque ottenuto un ottimo risultato (sopra il 18%) con una sola lista, la sua civica. “In questo sono maestri - ha aggiunto Crosetto - per questo cadono sempre in piedi e alla fine governano. Che piaccia o no la spregiudicatezza fa parte del gioco, come la capacità di scordare o la determinazione”. Il riferimento del fondatore di Fratelli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) “Hanno già iniziato a blandire quello cheera unda uccidere ad”. Così Guidoha commentato le dichiarazioni rese a caldo da Enrico Letta sulle elezioni comunali di Roma. Il primo turno si concluderà con Enrico Michetti in testa, ma con un ballottaggio tutto da determinare contro Roberto Gualt: niente da fare, invece, per la sindaca uscente Virginia Raggi e per Carlo Calenda, che ha comunque ottenuto un ottimo risultato (sopra il 18%) con una sola lista, la sua civica. “In questo sono maestri - ha aggiunto- per questo cadono sempre in piedi e alla fine governano. Che piaccia o no la spregiudicatezza fa parte del gioco, come la capacità di scordare o la determinazione”. Il riferimento del fondatore di Fratelli ...

pietro30199674 : RT @Libero_official: #EnricoLetta cerca subito di blandire #Calenda in vista del ballottaggio a #Roma. #Crosetto, con toni duri, gli fa not… - gmlavolpe : RT @Libero_official: #EnricoLetta cerca subito di blandire #Calenda in vista del ballottaggio a #Roma. #Crosetto, con toni duri, gli fa not… - ItalicaTestudo : RT @Libero_official: #EnricoLetta cerca subito di blandire #Calenda in vista del ballottaggio a #Roma. #Crosetto, con toni duri, gli fa not… - JacopoSorbo : RT @GuidoCrosetto: Hanno già iniziato a blandire quello che ieri era un nemico da uccidere ad ogni costo. In questo sono maestri, per quest… - LuigiIvanV : RT @GuidoCrosetto: Hanno già iniziato a blandire quello che ieri era un nemico da uccidere ad ogni costo. In questo sono maestri, per quest…

