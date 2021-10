Gf VIP: chi è stato eliminato ieri 4 ottobre? Percentuali (Di martedì 5 ottobre 2021) Un’altra puntata del Gf VIP si è conclusa, ma chi è il concorrente che è stato eliminato tra quelli in nomination? Scopriamolo insieme! Leggi anche: Gf VIP 2021, daytime oggi: quando inizia? Orario Canale 5 e Italia 1 Chi erano i nominati al televoto? Durante la quarta puntata del Grande Fratello VIP condotta da Alfonso Signorini, andata in... Leggi su donnapop (Di martedì 5 ottobre 2021) Un’altra puntata del Gf VIP si è conclusa, ma chi è il concorrente che ètra quelli in nomination? Scopriamolo insieme! Leggi anche: Gf VIP 2021, daytime oggi: quando inizia? Orario Canale 5 e Italia 1 Chi erano i nominati al televoto? Durante la quarta puntata del Grande Fratello VIP condotta da Alfonso Signorini, andata in...

Advertising

Emanuela_Corda : L’immagine di chi non riuscendo più a combattere il nemico, si mette al suo servizio da gregario. I #Vip del… - fede_lica91 : “Il vip più votato è..DAVIDE!” .. “chi condanni al televoto? Ci ho già pensato : SAMY” un Orgasmo multiplo!!! AAAAAAAAAA #gfvip - btch__goddess : Ho messo un attimo su canale5 e ho visto che c'è il #gfvip e mi meraviglio pure che quest'anno c'è chi lo guarda, v… - MassimoFerr : RT @Emanuela_Corda: L’immagine di chi non riuscendo più a combattere il nemico, si mette al suo servizio da gregario. I #Vip del #Movimento… - sergiomarcoc : solo io dopo 1 mese di #GFVip ancora non ho capito chi è questo Samy che fa nella vita perché è VIP? -