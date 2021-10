“Facciamo presto!” L’editoriale dell’ultimo volume di Wired

Leggi su wired

(Di lunedì 4 ottobre 2021) L’Ipcc, acronimo inglese che sta per Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, è un’organizzazione delle Nazioni Unite composta da scienziati che hanno il compito di studiare lo stato di salute della Terra. Periodicamente redige un rapporto sull’andamento del clima e l’ultimo l’ha pubblicato il 9 agosto scorso. Impietoso. Secondo le stime dei ricercatori, infatti, nei prossimi 20 anni c’è il rischio di superare il livello di riscaldamento globale di 1,5 °C “a meno che non ci siano riduzioni immediate, rapide e su larga scala delle emissioni di gas serra“. Il dato è preoccupante, specie se si considera (e si aggiunge) che, dal 1850 a oggi, le attività umane sono state le responsabili dell’innalzamento della temperatura di circa 1,1°C. E che ci sono anche zone del mondo, per esempio l’Artide, dove la crescita prevista è più del doppio. Una temperatura più alta non significa ...