Draghi capitalizza il voto e accelera | delega fiscale in Cdm

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Draghi capitalizza

askanews

... ma soprattutto il leader della Lega Matteo Salvini non si fida e anche oggi ribadisce che il Carroccio non accetterà un aumento della pressione fiscale, anzi "chiederemo amaggiore incisività ...Il governoil rimbalzo nel 2021, con la stima di crescita del pil reale rivista al rialzo di 1,5 punti. Questo migliora la proiezione del deficit tendenziale, rivisto al ribasso nel 2021 (...Come blindare Draghi e dove, la coalizione non reggerà agli strappi multipli. È il premier l’unica polizza nei riguardi di Bruxelles, il nodo diventa come blindarlo. Se non si può a palazzo Chigi, rim ...Breve tuffo nel passato. È la sera del 27 maggio 2018, due mesi dopo le elezioni politiche che hanno incoronato il M5S e la Lega, quando il telefono di Carlo Cottarelli squilla. Alla cornetta c'è Serg ...