Calcio in lutto, Daniel Leone sconfitto dal cancro: l’ex portiere aveva solo 28 anni (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il mondo del Calcio piange la scomparsa di Daniel Leone: l’ex portiere era malato di cancro da diverso tempo ed aveva solo 28 anni. Si è spento a soli 28 anni Daniel Leone, ex portiere tra le altre di Reggina e Catanzaro. Il ragazzo lottava contro il cancro ormai da sette anni. Scoprì la terribile malattia nel 2014 dopo aver accusato un malore. l’ex calciatore venne operato a Milano e dopo un periodo di cura che aveva portato alla regressione del tumore, nel 2017 era tornato in campo con la maglia del Catanzaro. Qualche mese dopo essere stato tesserato, però, una recidiva del ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il mondo delpiange la scomparsa diera malato dida diverso tempo ed28. Si è spento a soli 28, extra le altre di Reggina e Catanzaro. Il ragazzo lottava contro ilormai da sette. Scoprì la terribile malattia nel 2014 dopo aver accusato un malore.calciatore venne operato a Milano e dopo un periodo di cura cheportato alla regressione del tumore, nel 2017 era tornato in campo con la maglia del Catanzaro. Qualche mese dopo essere stato tesserato, però, una recidiva del ...

Advertising

infoitsport : Lutto nel calcio: morto Daniel Leone - infoitinterno : Ad Anzio e Nettuno calcio in lutto per la morte di Matteo e Mattia - ascolicalciofc : GRAVE LUTTO PER IL PRIMAVERA EDOARDO RIZZI L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A., da Patron Massimo Pulcinelli al CdA e… - LeBombeDiVlad : ? Calcio in lutto: morto l'ex portiere Daniel #Leone ?? #LBDV #LeBombeDiVlad - vocidicitta : Articolo modificato: Lutto nel mondo del calcio: è morto Daniel Leone a soli 28 anni -