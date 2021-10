Amministrative: Conte, tempo semina per M5S, presto per mostrare sua forza (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Avevo detto che ci avrei messo la faccia, e sono qui a metterci la faccia. Questo è il tempo della semina per il M5S, siamo appena partiti con un nuovo corso, insediato poco prima che si depositassero le liste, dunque un corso che non ha potuto dispiegare tutte le sue potenzialità". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, commentando allo speciale Tg1 i risultati elettorali. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Avevo detto che ci avrei messo la faccia, e sono qui a metterci la faccia. Questo è ildellaper il M5S, siamo appena partiti con un nuovo corso, insediato poco prima che si depositassero le liste, dunque un corso che non ha potuto dispiegare tutte le sue potenzialità". Così il leader del M5S, Giuseppe, commentando allo speciale Tg1 i risultati elettorali.

