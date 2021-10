Razzismo. Koulibaly: «Hai detto a me scimmia?» A Firenze ululati contro lui, Osimhen e Anguissa (Di domenica 3 ottobre 2021) A Dazn danno notizia di ululati razzisti a Firenze nei confronti di Koulibaly Osimhen e Anguissa. Firenze è piazza non nuova a queste uscite intrise di Razzismo e ignoranza. Ne hanno dato notizia a Dazn. «A fine partita sono cominciato i soliti fastidiosissimi ululati di matrice razzista nei confronti dei tre calciatori del Napoli. Osimhen ha risposto con un sorriso e ha detto: “continuate continuate”, anche Anguissa non ha reagito. Koulibaly invece, dopo ave terminato l’intervista, all’altezza del tunnel si è fermato perché ha sentito la parola scimmia e allora ha risposto: «Hai detto scimmia a me? Vieni qui a dirlo», voleva andare ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 ottobre 2021) A Dazn danno notizia dirazzisti anei confronti diè piazza non nuova a queste uscite intrise die ignoranza. Ne hanno dato notizia a Dazn. «A fine partita sono cominciato i soliti fastidiosissimidi matrice razzista nei confronti dei tre calciatori del Napoli.ha risposto con un sorriso e ha: “continuate continuate”, anchenon ha reagito.invece, dopo ave terminato l’intervista, all’altezza del tunnel si è fermato perché ha sentito la parolae allora ha risposto: «Haia me? Vieni qui a dirlo», voleva andare ...

Advertising

calciomercatoit : ?? #Napoli, spiacevole episodio di razzismo verso #Koulibaly durante l'intervista a fine gara - GiusCandela : RT @napolista: Razzismo. Koulibaly: «Hai detto a me scimmia?» A Firenze ululati contro lui, Osimhen e Anguissa A Dazn ne danno notizia: «C… - MondoNapoli : Koulibaly, Osimhen e Anguissa vittime di razzismo, l'episodio al Franchi - - Yavonz15 : RT @napolista: Razzismo. Koulibaly: «Hai detto a me scimmia?» A Firenze ululati contro lui, Osimhen e Anguissa A Dazn ne danno notizia: «C… - napolista : Razzismo. Koulibaly: «Hai detto a me scimmia?» A Firenze ululati contro lui, Osimhen e Anguissa A Dazn ne danno no… -

Ultime Notizie dalla rete : Razzismo Koulibaly Napoli, Spalletti ha già scelto la formazione anti Fiorentina Napoli (4 - 2 - 3 - 1): Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, MArio Rui, Anguissa, Fabian Ruiz, ... si aspetta una reazione a Firenze CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Razzismo e fondi neri: l'...

Thuram: "Ricordo quando partivano i cori contro Cannavaro e i napoletani" Lilian Thuram ha parlato del tema razzismo in Italia: ecco le dichiarazioni dell'ex difensore di Parma e Juventus Lilian Thuram ha parlato del tema razzismo in Italia: le dichiarazioni a Il Mattino. RAZZISMO - "Ho conosciuto Kalidou quando venne a Parigi con il Napoli per la sfida contro il PSG. Lui è un ragazzo straordinario, ...

Razzismo. Koulibaly: «Hai detto a me scimmia?» A Firenze ululati contro lui, Osimhen e Anguissa - ilNapolista IlNapolista Insulti razzisti durante l’intervista, Koulibaly risponde ai tifosi Terminata l’intervista Koulibaly ha sentito rivolgersi la parola ‘scimmia ... che si vanno ad aggiungere ai già numerosi casi di razzismo sui campi di calcio.

Koulibaly, Osimhen e Anguissa vittime di razzismo, l’episodio al Franchi Un triste episodio ha coinvolto i calciatori del Napoli. All’uscita dal campo, mentre Kalidou Koulibaly era intento a rilasciare un’intervista a DAZN, diversi ululati si sono sentiti da parte dei ...

Napoli (4 - 2 - 3 - 1): Ospina, Di Lorenzo,, Rrahmani, MArio Rui, Anguissa, Fabian Ruiz, ... si aspetta una reazione a Firenze CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBe fondi neri: l'...Lilian Thuram ha parlato del temain Italia: ecco le dichiarazioni dell'ex difensore di Parma e Juventus Lilian Thuram ha parlato del temain Italia: le dichiarazioni a Il Mattino.- "Ho conosciuto Kalidou quando venne a Parigi con il Napoli per la sfida contro il PSG. Lui è un ragazzo straordinario, ...Terminata l’intervista Koulibaly ha sentito rivolgersi la parola ‘scimmia ... che si vanno ad aggiungere ai già numerosi casi di razzismo sui campi di calcio.Un triste episodio ha coinvolto i calciatori del Napoli. All’uscita dal campo, mentre Kalidou Koulibaly era intento a rilasciare un’intervista a DAZN, diversi ululati si sono sentiti da parte dei ...