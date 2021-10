LIVE Parigi-Roubaix 2021 in DIRETTA: inizia la corsa! (Di domenica 3 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.13 SI PARTE! 11.11 15 gradi la temperatura, anche molto freddo sulla corsa. 11.08 Ultimo chilometri di trasferimento. 11.05 Pioggia battente sulla corsa. 11.03 Tutti i corridori con la mantellina, sarà una Roubaix difficilissima. 11.01 Partiti per il trasferimento i corridori, mancano ancora 6 chilometri. 10.58 Occhio anche alle cadute che nei primi 100 chilometri possono stravolgere la corsa. 10.55 La prima ora e mezza di gara sarà molto più intensa rispetto alle passate stagioni, oggi ci sarà una battaglia incredibile per andare in fuga. 10.52 Parla uno dei grandi favoriti, Mathieu van der Poel: “Penso che le capacità di ciclocross possano aiutare ma non siamo soli sul pavé”. 10.47 Le parole prima del via di Dylan van Baarle raccolgono il pensiero di molti dei corridori: “Bisogna vedere ... Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.13 SI PARTE! 11.11 15 gradi la temperatura, anche molto freddo sulla corsa. 11.08 Ultimo chilometri di trasferimento. 11.05 Pioggia battente sulla corsa. 11.03 Tutti i corridori con la mantellina, sarà unadifficilissima. 11.01 Partiti per il trasferimento i corridori, mancano ancora 6 chilometri. 10.58 Occhio anche alle cadute che nei primi 100 chilometri possono stravolgere la corsa. 10.55 La prima ora e mezza di gara sarà molto più intensa rispetto alle passate stagioni, oggi ci sarà una battaglia incredibile per andare in fuga. 10.52 Parla uno dei grandi favoriti, Mathieu van der Poel: “Penso che le capacità di ciclocross possano aiutare ma non siamo soli sul pavé”. 10.47 Le parole prima del via di Dylan van Baarle raccolgono il pensiero di molti dei corridori: “Bisogna vedere ...

