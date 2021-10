Alan Wake Remastered è in arrivo: Sam Lake festeggia tuffandosi in un lago gelato (Di domenica 3 ottobre 2021) Mancano pochissimi giorni al ritorno di Alan Wake su PC e console con Alan Wake Remastered, che sarà disponibile dal 5 ottobre. Per celebrare l'evento, il creative director di Remedy Entertainment, Sam Lake, ha scelto un modo piuttosto curioso. Si è infatti fatto riprendere dopo essersi tuffato in un lago gelato in Scandinavia, che ha umoristicamente chiamato "Cauldron Lake". Oltre ad essere un simpatico gioco di parole con il suo stesso cognome, è naturalmente un riferimento al lago presente nel gioco, una delle location più importanti della storia di Alan Wake. Nel breve video inoltre Lake tiene in mano un thermos di caffè, oggetto iconico legato allo ... Leggi su eurogamer (Di domenica 3 ottobre 2021) Mancano pochissimi giorni al ritorno disu PC e console con, che sarà disponibile dal 5 ottobre. Per celebrare l'evento, il creative director di Remedy Entertainment, Sam, ha scelto un modo piuttosto curioso. Si è infatti fatto riprendere dopo essersi tuffato in unin Scandinavia, che ha umoristicamente chiamato "Cauldron". Oltre ad essere un simpatico gioco di parole con il suo stesso cognome, è naturalmente un riferimento alpresente nel gioco, una delle location più importanti della storia di. Nel breve video inoltretiene in mano un thermos di caffè, oggetto iconico legato allo ...

Ultime Notizie dalla rete : Alan Wake Alan Wake Remastered: Sam Lake si improvvisa promoter La campagna marketing di Alan Wake Remastered è stata inaugurata da Sam Lake. No, non stiamo scherzando, tutt'altro. Lo scrittore e designer, in forza a Remedy Entertainment dal lontano 1996 è una delle figure più controverse ...

Ottobre 2021 ricchissimo: i giochi in uscita questo mese ... il calcistico di cui vi abbiamo raccontato tutto nella recensione dedicata , e a cui faranno seguito tantissime altre produzioni di rilievo: pensate ad Alan Wake Remastered , pensate a Far Cry 6 , ...

Alan Wake Remastered: Sam Lake si improvvisa promoter Tom's Hardware Italia Alan Wake Remastered: Sam Lake si improvvisa promoter Alan Wake Remastered è uno dei giochi più attesi da tantissimi giocatori e Sam Lake ha deciso di promuoverlo. A modo suo, ovviamente.

Alan Wake Remastered: Sam Lake si lancia in un lago gelato per promuovere il gioco Precisamente, Lake afferma di essersi immerso in 'Cauldron Lake', ovvero una delle più importanti ambientazioni di Alan Wake. Ricordiamo che Alan Wake Remastered arriverà su PC, PS5, Xbox Series X|S, ...

