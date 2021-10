(Di sabato 2 ottobre 2021) Si chiamaildi stamattina ad. Lo scontro fatale con l’auto è avvenuto in via dei Rutuli, strada che collega la città pontina con Ardea. La vittima guidava lo scooter quando ha impattato frontalmente con una Ford Fusion guidata da un giovane, che proveniva dalla direzione opposta. Sono ancora da chiarire le cause. Leggi anche: Incidente mortale tra Ardea eperde la vitailera un imprenditore nel settore idraulico di 52 anni. Di Lanuvio, era spostato: così come indicato sul suo account Facebook. Ha unche gioca ...

Advertising

CorriereCitta : Stefano Moresco è il centauro morto nell’incidente ad Aprilia: lascia un figlio -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Moresco

Castelli Notizie

Nell'occasione presentazione il libro 'Gio Ponti - Il Lento Navigare' di Bruna. GENOVA - ... Intervengono Marco Bucci, Giovanni Toti, Pietro Piciocchi, Paola Bordilli,Franciolini, ...... Brignole - Molassana (7.00 - 10.00 e 12.00 - 16.00) piazza Verdi, via Canevari, via, via ...d'Aveto - Chiavari Borzonasca - Chiavari Ferriere - Chiavari Ferriere - Chiavari - Sestri ...Lutto a Lanuvio per la scomparsa di Stefano Moresco, rimasto vittima di un incidente verificatosi in mattinata in via dei Rutuli, ad Aprilia. L’uomo, 52enne, era alla guida della sua motocicletta quan ...Lutto a Lanuvio per la scomparsa di Stefano Moresco, rimasto vittima di un incidente verificatosi in via dei Rutuli, ad Aprilia. L’uomo, 52enne, era alla guida della sua moto quando si è scontrato fro ...