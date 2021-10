Sarri contro la Serie A: «La Lega non conosce le sue regole» (Di venerdì 1 ottobre 2021) Non accenna a placarsi la polemica tra il tecnico della Lazio Maurizio Sarri e la Lega Serie A. L’allenatore è tornato ancora a parlare del tema calendario e dei giorni di riposo tra una partita e l’altra. «Non conoscono i comunicati che emanano loro stessi. Non so a cosa fanno riferimento per le 48 ore, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 1 ottobre 2021) Non accenna a placarsi la polemica tra il tecnico della Lazio Maurizioe laA. L’allenatore è tornato ancora a parlare del tema calendario e dei giorni di riposo tra una partita e l’altra. «Non conoscono i comunicati che emanano loro stessi. Non so a cosa fanno riferimento per le 48 ore, L'articolo

pisto_gol : Maurizio Sarri contro la Lega per i calendari (era successo in passato anche a Conte) : il comunicato emesso dalla… - aquilarandagia3 : RT @RobertoArduini1: Maurizio #Sarri Quello di cui avevamo bisogno Solo contro tutti Stiamogli accanto vada come vada - misterbarcollo : RT @CalcioFinanza: #Sarri contro la #SerieA: «In Lega non conoscono nemmeno le loro regole» - Sport_Fair : #Sarri non le manda a dire alla #Lega E a #Mourinho ha risposto da vero signore - Sadachbia18 : RT @UomoRango: #1ottobre #Sarri #SerieA Sarri, la Lega, se la lega ?? CONTRO TUTTO, CONTRO TUTTI. AVANTI LAZIO, AVANTI LAZIALI. #UltrasL… -